İEÜ mezunu Sarıgül'ün Akgün belgeseli Altın Koza'da Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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İEÜ mezunu Sarıgül'ün Akgün belgeseli Altın Koza'da Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

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İEÜ mezunu Sarıgül\'ün Akgün belgeseli Altın Koza\'da Jüri Özel Ödülü\'ne layık görüldü
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İEÜ mezunu Ulviye Aleyna Sarıgül, 'Akgün' adlı 11 dakikalık deneysel belgeseliyle 33. Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde ödüle değer görülen Sarıgül, ödülünü Adana'daki törende aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunu Ulviye Aleyna Sarıgül (23), 'Akgün' adlı deneysel belgeseliyle Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 11 dakikalık belgeselinde bir yönetmenin yıllar boyunca telefonuyla kaydettiği görüntülere ve yaşadığı bahçenin zaman içindeki dönüşümüne yer veren Sarıgül, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde ödüle değer görülmenin mutluluğunu yaşadı. Filmin senaryosunu yazan, çekimlerini de kendisi yapan Sarıgül, Adana'daki törene katılarak ödülünü aldı.

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan ve bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde böylesine önemli bir başarı elde etmenin gurur verici olduğunu söyleyen Sarıgül, yeni projelerle sinema alanında ilerlemek istediğini belirtti.

"Çok faydalı oldu"

İEÜ'de aldığı eğitimin sinemaya bakışını ve üretim biçimini önemli ölçüde şekillendirdiğini ifade eden Sarıgül, "Üniversitedeki eğitimim bana yalnızca teknik bilgi kazandırmadı; bir hikayeye nasıl yaklaşmam gerektiğini, görüntüyle nasıl düşünebileceğimi ve kendi anlatım dilimi nasıl geliştirebileceğimi de öğretti. Derslerde farklı sinema türleriyle, anlatım biçimleriyle ve üretim süreçleriyle karşılaşmak benim için çok faydalı oldu. Bir fikrin ilk aşamasından çekim ve kurgu sürecine kadar her adımı sorgulayarak ilerlemeyi öğrendim. 'Akgün' de bu birikimin ve arayışın sonucunda ortaya çıkan bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürettiğiniz bir işin izleyiciye ve jüriye ulaşması, değer görmesi insana büyük bir mutluluk veriyor. Bu ödül, aynı zamanda daha fazla çalışmam, yeni şeyler denemem ve kendimi geliştirmeyi sürdürmem gerektiğini de hatırlattı. Kariyerimin henüz başında böyle bir başarı yaşamak benim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu."

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürEğitimSinemaAdanaSanatSon Dakika

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