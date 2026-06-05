Iğdır'da El Emeği Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Iğdır'da El Emeği Sergisi Açıldı

Iğdır\'da El Emeği Sergisi Açıldı
05.06.2026 20:13
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Ceza İnfaz Personeli Haftası kapsamında, tutuklu ve yükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi.

Iğdır'da "Ceza İnfaz Personeli Haftası" kapsamında tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler Millet Bahçesi'nde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Ceza İnfaz Personeli Haftası" etkinlikleri kapsamında, tutuklu ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından hazırlanan el emeği ürünler Millet Bahçesi'nde sergilendi. Açılan sergide ahşap işlemeciliği, tel kullanılarak hazırlanan çeşitli dekoratif çalışmalar ile el sanatlarına kadar çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Program kapsamında sergi alanını gezen protokol üyeleri, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Etkinliğe Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, kurum amirleri, ceza infaz kurumu personeli ve vatandaşlar katıldı. Sergi programı, katılımcılar için düzenlenen mini konserle sona erdi. Etkinlikte, tutuklu ve yükümlülerin meslek edinmelerine ve topluma kazandırılmalarına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Iğdır'da El Emeği Sergisi Açıldı - Son Dakika

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