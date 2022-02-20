Iğdır dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Iğdır dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nin " Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan ve özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır'da, leylekler bu yılda göç etmedi. Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır'da havaların sıcak olmasından dolayı göç etmiyor. Iğdır'ın sembolü haline gelen leylekler, yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda göç etmeyen leylekler, kent merkezinde bulunan Iğdır Valiliğinin çatısında kış mevsimini geçiriyorlar. Iğdır'da havaların sıcak olduğu için leyleklerin gitmediğini belirten Osman Yücebaş isimli vatandaş, "Doğuda Iğdır mikroklima iklime özelliğe sahip olduğu için kışın sıcak oluyor. Iğdır sıcak olduğundan dolayı leylekler burayı terk etmiyor. Baharın gelmesi ile göç eden leylekler de tekrar geri gelecekler" dedi.

Kenttin sembolü haline gelen leyleklerin heykellerine şehrin her yerinde rastlamak mümkün.