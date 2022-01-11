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İKSV Galaları, "Flee" filmiyle başlıyor - Son Dakika

İKSV Galaları, "Flee" filmiyle başlıyor

11.01.2022 17:02
İKSV Galaları, "Flee" filmiyle başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Jonas Poher Rasmussen'in yönettiği "Flee" filmi, vizyona çıkışından önce gösterilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Jonas Poher Rasmussen'in yönettiği "Flee" filmi, vizyona çıkışından önce gösterilecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre film, 19 Ocak Çarşamba günü saat 21.30'da City's Nişantaşı-Cinewam ve 20 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da Kadıköy Sinemasında gösterilecek.

Çocuk yaşta Afganistan'dan Danimarka'ya mülteci olarak giden Amin'in gerçek hayat hikayesini anlatan filmin yapımcıları arasında Riz Ahmed ve Nikolaj Coster-Waldau da yer alıyor.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Nişantaşı, Ocak, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İKSV Galaları, 'Flee' filmiyle başlıyor - Son Dakika


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