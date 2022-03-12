İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Son Dakika
Üye Girişi

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

12.03.2022 08:52

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser Samsun'da düzenlenen Türk sanat müziği "Kış Konseri" büyük ilgi gördü.

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen Türk sanat müziği "Kış Konseri" büyük ilgi gördü.

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Kış Konseri" verdi. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, belediyenin çok amaçlı konferans salonunda icra edildi.

Koro şefliğini Erdal Şahin'in yaptığı "Kış Konseri" katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. 34 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu müzik ziyafeti vererek vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Toplamda 22 eserin seslendirildiği gecede katılımcılar Türk sanat müziğinin sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sevilen eserlerin icra edildiği iki bölümden oluşan konsere İlkadım Belediyesi'nden görevliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşsiz bir gece yaşadıklarını belirten müzikseverler, koroyu çok başarılı bulduklarını ifade etti.

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

YORUMLAR
500
Sivas'ta 'Bozkırın Kadınları' konseri düzenlendi Sivas'ta 'Bozkırın Kadınları' konseri düzenlendi Başkan Demirtaş: 'Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız' Başkan Demirtaş: 'Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız'

Türk Sanat Müziği, İlkadım, Konser, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Son Dakika


Son Dakika
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 08:59:46. #1.12#
SON DAKİKA: İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement