İnegöl Belediyesi\'nin gitar kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği enstrüman kurslarında 8 aylık eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler, yıl sonu enstrüman etkinliği ve sertifika töreni programında hünerlerini sergiledi.

İnegöl Belediyesi'nin vatandaşların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği enstrüman kurslarında eğitim döneminin sonuna gelindi. Bu yıl gelen talepler doğrultusunda; gitar, bağlama, keman, piyano ve ney olmak üzere 5 farklı branşta gerçekleştirilen kurslardan biri olan gitar kursunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen yıl sonu etkinliği ve sertifika töreninde sahne aldı.

Kursiyerlerin performansı beğeni topladı

13 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen gitar kursunda eğitimler Ekim ayında başladı. Eğitmen Hikmet Akdağ tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler yaklaşık 8 aylık süreç boyunca temel ve ileri seviye gitar tekniklerini öğrenerek müzik alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Kursun tamamlanmasının ardından düzenlenen yıl sonu programında 16 kursiyer sahneye çıkarak eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri sergiledi. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte kursiyerlerin performansları büyük beğeni topladı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın da katıldığı programda, müzik etkinliğinin ardından kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi. Programda kursiyerlerin aileleri ve yakınları da yer alırken, salonda duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı. - BURSA