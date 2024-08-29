Irak\'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor

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Bir zamanlar milyonlarca insanın müzik dinlemede favori aracı olan klasik ses kasetlerinin öyküsü, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 250 bin kasete sahip Sabah es-Sudani'nin dükkanında hala yaşıyor.

Tarihi kentte 45 yıldır müzik kasetleri satan Sudani'nin, antika kaset dükkanından geçmişe ait müzik melodileri yankılanıyor. Kasetler ve eski Iraklı ile Arap ses sanatçılarının posterleriyle süslenmiş küçücük dükkanda kaset tutkunu Sudani, müzik tarihine de adeta ışık tutuyor.

Teknolojideki gelişmelerle kasetlerin müzik piyasasında ortaya çıkan yeni malzemeler karşısında popülaritesinin azalması ve müzik çalmanın giderek dijitalleşmesiyle çoğu insan için kasetler geçmişte kaldı. Ancak Sudani, kaset koleksiyonculuğu tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

"250 bin kasetim var"

AA muhabirine konuşan Iraklı kaset koleksiyoncusu Sabah es-Sudani, "1970'lerden bu yana kaset alıp satıyorum. Kasetleri hiç bırakmadım. Hatta onları tek tek toplayarak kocaman bir koleksiyon yaptım. Halen yaklaşık 250 bin kasetim var." dedi.

Dükkanındaki kasetleri Bağdat, şehir dışı ve ülke dışından topladığını ifade eden Sudani, bazı insanların müziği yeni teknoloji araçlarından değil, hala kasetten dinlemeyi tercih ettiğini söyledi.

"Bazı insanlar kasetten dinlediği şarkılardan etkilenip duygulanıyor." diyen Sudani, sosyal medyada yayınladığı şarkıları duyan gençlerin gelip o kasetleri aradığını anlattı.

" İbrahim Tatlıses'in orijinal kasetleri var"

Ara sıra dükkanda İbrahim Tatlıses'in eski şarkılarını da çaldığını belirten Iraklı kaset sevdalısı Sudani, "Kasetten şarkı dinlemenin tadı başkadır. Bazıları kasetten şarkıları dinlediğinde dedesini, akrabalarını ve eski arkadaşlarını hatırladığını söylüyor." diye konuştu.

Kendisi için her kasetin bir anısının olduğunu dile getiren Iraklı müzik tutkunu, şöyle devem etti:

"Irak'ta hangi evde kaset varsa onları gidip satın alıyorum ve 'kimde kaset varsa satın alabilirim' diye duyuru da yapıyorum. Evde 3 oda dolusu kaset, CD ve plaklarım var. Orijinalitesi yüksek kasetleri kimseye göstermem ve satmam. Türkçe ve diğer yabancı dillerde şarkıların olduğu kasetlerim de var. İbrahim Tatlıses'in orijinal kasetleri de bende var. Kasette ruh var. Telefondan çalan şarkılar ise cansız beden gibidir. 1970'lerde gençken sokaklarda elimizde kaset çalarla dolaşırdık, kimse de bizi eleştirmezdi. Dükkandaki çoğu kasetin yerini ezbere biliyorum. Bazen değerli kasetleri sattığımda üzülüyor ve pişman oluyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu orijinal kasetlere de sahibim. Fiyatı 200 bin dinara (yaklaşık 120 dolar) kadar çıkan kasetler var. Eskiden insanlar bana kaset satarken, şimdi ise sosyal medyadaki yayınlarımdan dolayı benden almaya geliyorlar."

Kaset almaya gelen Iraklı üniversite öğrencisi Salah Saad da "Kasetlere karşı bir eğilimim var ve evde de kaset ve plaklarımız var. Bazı eski yabancı (İngilizce) şarkıcıların kasetlerine bakmaya geldim. Nostaljiyi seviyorum." dedi.