Irak'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Irak'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor

Irak\'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor

Bağdat'ta kasetlerin satıldığı antika dükkanında kaset koleksiyonculuğu tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürü yaşatılıyor.

29.08.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanlar milyonlarca insanın müzik dinlemede favori aracı olan klasik ses kasetlerinin öyküsü, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 250 bin kasete sahip Sabah es-Sudani'nin dükkanında hala yaşıyor.

Tarihi kentte 45 yıldır müzik kasetleri satan Sudani'nin, antika kaset dükkanından geçmişe ait müzik melodileri yankılanıyor. Kasetler ve eski Iraklı ile Arap ses sanatçılarının posterleriyle süslenmiş küçücük dükkanda kaset tutkunu Sudani, müzik tarihine de adeta ışık tutuyor.

Teknolojideki gelişmelerle kasetlerin müzik piyasasında ortaya çıkan yeni malzemeler karşısında popülaritesinin azalması ve müzik çalmanın giderek dijitalleşmesiyle çoğu insan için kasetler geçmişte kaldı. Ancak Sudani, kaset koleksiyonculuğu tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

"250 bin kasetim var"

AA muhabirine konuşan Iraklı kaset koleksiyoncusu Sabah es-Sudani, "1970'lerden bu yana kaset alıp satıyorum. Kasetleri hiç bırakmadım. Hatta onları tek tek toplayarak kocaman bir koleksiyon yaptım. Halen yaklaşık 250 bin kasetim var." dedi.

Dükkanındaki kasetleri Bağdat, şehir dışı ve ülke dışından topladığını ifade eden Sudani, bazı insanların müziği yeni teknoloji araçlarından değil, hala kasetten dinlemeyi tercih ettiğini söyledi.

"Bazı insanlar kasetten dinlediği şarkılardan etkilenip duygulanıyor." diyen Sudani, sosyal medyada yayınladığı şarkıları duyan gençlerin gelip o kasetleri aradığını anlattı.

" İbrahim Tatlıses'in orijinal kasetleri var"

Ara sıra dükkanda İbrahim Tatlıses'in eski şarkılarını da çaldığını belirten Iraklı kaset sevdalısı Sudani, "Kasetten şarkı dinlemenin tadı başkadır. Bazıları kasetten şarkıları dinlediğinde dedesini, akrabalarını ve eski arkadaşlarını hatırladığını söylüyor." diye konuştu.

Kendisi için her kasetin bir anısının olduğunu dile getiren Iraklı müzik tutkunu, şöyle devem etti:

"Irak'ta hangi evde kaset varsa onları gidip satın alıyorum ve 'kimde kaset varsa satın alabilirim' diye duyuru da yapıyorum. Evde 3 oda dolusu kaset, CD ve plaklarım var. Orijinalitesi yüksek kasetleri kimseye göstermem ve satmam. Türkçe ve diğer yabancı dillerde şarkıların olduğu kasetlerim de var. İbrahim Tatlıses'in orijinal kasetleri de bende var. Kasette ruh var. Telefondan çalan şarkılar ise cansız beden gibidir. 1970'lerde gençken sokaklarda elimizde kaset çalarla dolaşırdık, kimse de bizi eleştirmezdi. Dükkandaki çoğu kasetin yerini ezbere biliyorum. Bazen değerli kasetleri sattığımda üzülüyor ve pişman oluyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu orijinal kasetlere de sahibim. Fiyatı 200 bin dinara (yaklaşık 120 dolar) kadar çıkan kasetler var. Eskiden insanlar bana kaset satarken, şimdi ise sosyal medyadaki yayınlarımdan dolayı benden almaya geliyorlar."

Kaset almaya gelen Iraklı üniversite öğrencisi Salah Saad da "Kasetlere karşı bir eğilimim var ve evde de kaset ve plaklarımız var. Bazı eski yabancı (İngilizce) şarkıcıların kasetlerine bakmaya geldim. Nostaljiyi seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Irak'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Kaset Tutkusu Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement