İş yaşamının 'İlham Veren Kadınlar'ı Akasya Kültür Sanat'ta - Son Dakika
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İş yaşamının 'İlham Veren Kadınlar'ı Akasya Kültür Sanat'ta

04.03.2022 12:11
İş yaşamının 'İlham Veren Kadınlar'ı Akasya Kültür Sanat'ta

Givin sosyal girişimi Kurucusu Başak Sucuka ve İyilik için Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, 8 Mart Salı günü Akasya Kültür Sanat'ta bir araya geliyor.

Givin sosyal girişimi Kurucu su Başak Sucuka ve İyilik için Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, 8 Mart Salı günü Akasya Kültür Sanat'ta bir araya geliyor. Yaşam Akademisi çatısı altında 'İlham Veren Kadınlar' başlığıyla gerçekleştirilecek söyleşide her iki isim de ilham veren deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'İlham Veren Kadınlar' söyleşisi ile iş hayatının öne çıkan isimleri Akasya'da bir araya geliyor. AKİŞ GYO markası olan Yaşam Akademisi tarafından Akasya Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek 'İlham Veren Kadınlar' buluşmasında alışverişle sosyal faydayı birleştiren Givin'in Kurucusu Başak Sucuka ve İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Manifesto CEO'su Selin Bozkurt bir araya gelecek.

İş hayatının başarılı isimleri Başak Sucuka ve Selin Bozkurt, kendi ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaşacak. İş hayatında kadın olmanın zorluklarından başarıya ulaşabilmek için kendi katettikleri yollara ve yaşadıkları deneyimlere kadar pek çok konunun konuşulacağı söyleşi 8 Mart Salı günü saat 12.30'da Akasya Kültür Sanat'ta gerçekleşecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İş yaşamının 'İlham Veren Kadınlar'ı Akasya Kültür Sanat'ta - Son Dakika


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