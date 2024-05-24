Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran'da

Isparta\'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran\'da

Isparta'da Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenecek Uluslararası Gül Festivali, gül bahçelerinde hasat, yarışmalar, etkinlikler ve konserlerle dolu bir program sunacak. Festival, Gülcüzade İsmail Efendi'nin mezarı başında anma töreniyle başlayacak ve gül koşusu, gül bahçesi ziyaretleri, yöresel gösteriler ve konserlerle devam edecek. Zara, Başkal, İkilem ve Altay gibi ünlü sanatçılar da festivalde sahne alacak.

24.05.2024 19:43
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Isparta'da Uluslararası Gül Festivali, 31 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Valilik ve Belediye işbirliğinde organize edilen festival kapsamında, gül bahçelerinde hasat, yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Isparta'yı gülle tanıştıran Gülcüzade İsmail Efendi'nin mezarı başında anma töreniyle başlayacak festival, gül koşusu ve gül bahçesi ziyaretleriyle sürecek.

Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin yöresel gösteriler sunacağı festivalde, Zara, Başkal ve İkilem ile Altay konser verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Uluslararası Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran'da - Son Dakika
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