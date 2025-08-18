İstanbul Festivali'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer'den Rap Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

İstanbul Festivali'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer'den Rap Gecesi

İstanbul Festivali\'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer\'den Rap Gecesi
18.08.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali, deneyim alanlarıyla keyifli dakikalar sunmaya devam ediyor.

Festival kapsamında çekişmeli basketbol maçları ile rekabet seviyesi yüksek PUBG turnuvaları sona yaklaşırken, ziyaretçiler önce Ati242 ve sonra Sagopa Kajmer ile rap müziğe doydular.

Ati242 ile Enerji Dolu Anlar

Genç neslin en sevilen rap sanatçılarından Ati242, dinamik sahne performansıyla festival alanını adeta bir enerji patlamasına dönüştürdü. Güçlü sözleri, etkileyici flow'u ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ ile Ati242, hit parçaları "25" ve "Italy Forma" gibi şarkılarla hayranlarını coşturdu. Binlerce kişi, sanatçının ritmine kapılarak dans etti ve şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Ati242'nin sahne şovu, festivalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İstanbul Festivali'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer'den Rap Gecesi

Sagopa Kajmer'den Efsane Bir Gece

Ati242'nin enerjik performansının ardından sahneye rap müziğin efsane ismi Sagopa Kajmer çıktı. Derin anlamlı sözleri ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilere duygu dolu bir gece yaşatan Sagopa Kajmer, "İstisnalar Kaideyi Bozmaz" ve "Galiba" gibi klasikleşmiş parçalarıyla festival alanını adeta büyüledi. Sahne ışıkları altında hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog ve etkileyici performansı, binlerce kişiyi bir araya getirerek rap müziğin ruhunu zirveye taşıdı. Sagopa Kajmer'in performansı, İstanbul Festivali'nin müzik tarihine altın harflerle yazıldı.

Dopdolu Bir Festival

Festival, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Festivali'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer'den Rap Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Doktorlar bile şaşırdı Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor Doktorlar bile şaşırdı! Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 09:50:21. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Festivali'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer'den Rap Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.