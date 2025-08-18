İstanbul Festivali\'nde Ati242 ve Sagopa Kajmer\'den Rap Gecesi

Festival kapsamında çekişmeli basketbol maçları ile rekabet seviyesi yüksek PUBG turnuvaları sona yaklaşırken, ziyaretçiler önce Ati242 ve sonra Sagopa Kajmer ile rap müziğe doydular.

Ati242 ile Enerji Dolu Anlar

Genç neslin en sevilen rap sanatçılarından Ati242, dinamik sahne performansıyla festival alanını adeta bir enerji patlamasına dönüştürdü. Güçlü sözleri, etkileyici flow'u ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ ile Ati242, hit parçaları "25" ve "Italy Forma" gibi şarkılarla hayranlarını coşturdu. Binlerce kişi, sanatçının ritmine kapılarak dans etti ve şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Ati242'nin sahne şovu, festivalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sagopa Kajmer'den Efsane Bir Gece

Ati242'nin enerjik performansının ardından sahneye rap müziğin efsane ismi Sagopa Kajmer çıktı. Derin anlamlı sözleri ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilere duygu dolu bir gece yaşatan Sagopa Kajmer, "İstisnalar Kaideyi Bozmaz" ve "Galiba" gibi klasikleşmiş parçalarıyla festival alanını adeta büyüledi. Sahne ışıkları altında hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog ve etkileyici performansı, binlerce kişiyi bir araya getirerek rap müziğin ruhunu zirveye taşıdı. Sagopa Kajmer'in performansı, İstanbul Festivali'nin müzik tarihine altın harflerle yazıldı.

Dopdolu Bir Festival

Festival, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.