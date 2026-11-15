İstihdamda Ben de Varım sayesinde akvaryumda işe başlayan Nida Şimşek özgüven kazandı - Son Dakika
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İstihdamda Ben de Varım sayesinde akvaryumda işe başlayan Nida Şimşek özgüven kazandı

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İstihdamda Ben de Varım sayesinde akvaryumda işe başlayan Nida Şimşek özgüven kazandı
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Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan Nida Şimşek, İstihdamda Ben de Varım kapsamında Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda işe başladı. Haftada bir gün mağazada müşterilerle ilgilenip bilet satışına destek olan Şimşek, işinin kendisine özgüven ve güç verdiğini söyledi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sosyal ve mesleki eğitimlere katılan engelli birey Nida Şimşek, kazandığı becerileri istihdam fırsatına dönüştürerek çalışma hayatına adım attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkeze sosyalleşmek amacıyla katılan Şimşek, bilgisayar ve çağrı merkezi eğitimlerinin ardından sanat ve el sanatları atölyelerinde de kurslara katıldı.

Bir süre sonra çalışma hayatına girmek isteyen Şimşek, merkezin "İstihdamda Ben de Varım" projesi kapsamında Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda işbaşı yaptı.

Akvaryumda haftada bir gün mağazada müşterilerle ilgilenip bilet satışına destek olan Şimşek, ziyaretçileri karşılayıp ürünlerin düzenlenmesine de yardım ediyor.

Şimşek, AA muhabirine, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ilk olarak sosyalleşmek amacıyla katıldığını, bir süre sonra çalışma hayatına katılmak isteyince proje kapsamında mesleki eğitimler aldığını anlattı.

Yaptığı iş başvurularının ardından geçen ağustosta Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda işe başladığını belirten Şimşek, "Çok sevdim burayı. Çalışma arkadaşlarımı çok sevdim. İyi geldi bana burası. Daha farklı bakmaya başladım hayata. Ayaklarımın üzerinde durduğumu hissettim." dedi.

İşteyken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini, işte olmadığı zamanlarda ise işe gelmek için gün saydığını dile getiren Şimşek, "Çok özlüyorum, bir hafta bekliyorum zaman geçsin diye. Çok sevdim burayı. İş arkadaşlarımla da enerjilerimiz uydu. Hepsini çok seviyorum." diye konuştu.

Şimşek, iş hayatına katılmanın kendisine özgüven ve güç verdiğini vurgulayarak, benzer süreçten geçmek isteyenlere hayallerinden vazgeçmemeleri ve hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundu.

"Özel bireyler ile personel arayan firmaları buluşturuyoruz"

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi sanat koordinatörü Okan Karagöz, özel bireylerin hayata tutunması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Bu amaçlarının başarıya ulaşmış örneğinin Nida olduğunu vurgulayan Karagöz, "Öncelikle hedefimiz belirli düzeye gelene kadar arkadaşlarımıza eğitim vermek, sonrasında da hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarının geri kalanını kendi başlarına devam ettirebilmelerini sağlamak. Bu bizim için çok kıymetli." bilgisini paylaştı.

Merkezin istihdam sorumlusu Gökhan Kaleş de merkezde 10'a yakın mesleki eğitim kursunda eğitim verildiğini belirtti.

Bu kurslarda yetişen bireyleri iş hayatına hazırlamaya çalıştıklarına değinen Kaleş, "'Her çiçek bir goncadır' konseptiyle başladığımız çalışmalarımızda 'İstihdamda Ben de Varım' projemizle yaklaşık 60 özel bireyimizi 3 ayda işe yerleştirmek nasip oldu. Bunların 16'sı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerimiz." sözlerini sarf etti.

Kaleş, işverenlerle eğitim gören bireyleri merkezde bir araya getirdiklerini kaydederek, "İŞKUR ve Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi aracılığıyla firmalar geliyor, burada mülakatlar oluyor. İş arayan özel bireylerimizle personel arayan firmalarımızı burada buluşturuyoruz. Güzel bir konsept oluşuyor. Oradan işe yerleşen öğrencilerimiz oldukça biz de çok mutlu oluyoruz. Memnun kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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