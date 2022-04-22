İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı - Son Dakika
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İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı

22.04.2022 18:10
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı

İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği ve soprano Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar ile ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyununu sahneledi.

İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği ve soprano Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar ile ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyununu sahneledi.

Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğiyle gerçekleştirilen "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar" oyunu, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Monica Bellucci, kariyerinin yeni projesi olan oyunla, Türkiye'deki hayranları için unutulmaz bir performans sergiledi.

Sopranonun gücü ve kırılganlığını titizlikle yorumlayan Bellucci, bu akşam yine sahnede olacak.

Bellucci, PIU Entertainment'in 10. yılındaki özel etkinlikler kapsamında 24 Nisan'da ise Londra'da sahneye çıkacak.

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Monica Bellucci, Maria Callas, Soprano, İtalyan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı - Son Dakika


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