İzmir'de 12-18 Ekim kültür sanat haftası tiyatro, opera ve konserlerle başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de 12-18 Ekim kültür sanat haftası tiyatro, opera ve konserlerle başlıyor

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İzmir'de 12-18 Ekim'de tiyatro, müzikal, dans, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi ile Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Cecilia Krull da kentteki sahnelerde sanatseverlerle buluşacak.

İzmir'de 12-18 Ekim'de tiyatro, müzikal, modern dans, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 13-18 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde" ve "YUKO", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Nihayet Makamı" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 12 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "W. A. Mozart Requiem" modern dans gösterisini, 17 Ekim'de ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini izleyiciyle buluşturacak. Aynı tarihte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde "Türk Dünyası Modernleşmesi IV. Türk Dünyasında Dil" sempozyumunun açılış konserini verecek.

15 Ekim'de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Karcığar Fasıl" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 16 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Terje Mikkelsen yönetiminde, solist Ozan Akkol'un katılımıyla konser verecek.

İKSF'de söyleşi, sergi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur'un "Fotoğrafın Arkeolojisi: Hafıza ve Gerçeklik" söyleşisi 12 Ekim'de, Senem Acar'ın "Bilgi Yönetiminin Küresel Dönüşümü" söyleşisi ise 13 Ekim'de düzenlenecek.

Rosey Birgül Sisley'in "Mürekkeple Çizim" atölyesi 13 Ekim'de, Sultan Nagihan'ın "Ebru" atölyesi 14 Ekim'de, minyatür sanatçısı Fatma Akdaş'ın "Minyatür ve Tezhip" atölyesi ise 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Mustafa Dalçam Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Ekim'de konser verecek. Kaan Doğançay'ın "Sayıların Gizemi: Pisagor'un Sıradışı Öyküsü" söyleşisi ile Öğretim Görevlisi Dr. Melih Tomak'ın "Bir Hayatın Kadrajı Ragıp Taranç" belgeselinin gösterimi 15 Ekim'de yapılacak.

Algorave İzmir Topluluğu, Dünya Arkeoloji Günü dolayısıyla 16 Ekim'de Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Köklerden Kodlara" konserini sunacak.

Küratörlüğünü Emre Sefer'in üstlendiği Raşit Altun'un "Sır" adlı sergisi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açılacak. Sergi, 14 Ekim-12 Kasım tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

AASSM'de klasik müzik ve film müziği konseri

İzmir Oda Orkestrası, 14 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Kebyart Quartet'ı ağırlayacak. Konserde Fazıl Say'ın saksafon dörtlüsü, yaylı ve vurmalı çalgılar için bestelediği "Prelüdler" seslendirilecek.

Programın ikinci bölümünde İtalyan şef Giuseppe Mengoli yönetiminde Çaykovski'nin 4. Senfonisi icra edilecek.

"La Casa de Papel" dizisinin jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile tanınan İspanyol şarkıcı Cecilia Krull, 17 Ekim'de AASSM'de dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA
Devlet TiyatrolarıKültür SanatİzmirMüzikYaşamSon Dakika

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