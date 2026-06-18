İzmir Festivali\'nde Mitolojik Konser

39. Uluslararası İzmir Festivali'nde "Kamışın Nefesi, Telin Yankısı: Mitolojik Bir Buluşma" başlıklı konser gerçekleştirildi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri kapsamında İsviçreli pan flüt sanatçısı Michel Tirabosco ve arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nu bir araya getiren konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Konserde Tirabosco ve Pancaroğlu, eserlerini tarih boyunca ilahi ile dünyevi olan arasında bağlar kuran mitolojik ve mistik çalgılarının binlerce yıllık hikayesini modern bir yorumla sundu.

Festival, 8 Temmuz saat 21.30'da Çeşme Kalesi'nde Belçikalı şef Karel de Wilde yönetimindeki La Chapelle Sauvage, Hans Zimmer'in film müziklerinden oluşan seçkiyle sona erecek.