Bursa'nın İznik ilçesinde, geyik, gemi gibi farklı figürlerin yer aldığı mozaik ortaya çıkarıldı.
İlçe merkezinde özel bir mülkte sürdürülen kurtarma kazısında, 3. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu.
Geyiklerin yer aldığı av sahnesi, gemi ve farklı figürlerin yer aldığı mozaiğin bulunduğu alanda, kurtarma kazısı devam ediyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › İznik'te 3. Yüzyıla Ait Mozaik Bulundu - Son Dakika
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