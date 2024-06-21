İznik'teki 2000 yıllık tarihi surlara sprey boyalarla yazı yazıldı

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2000 yıllık tarihi surlara sprey boyalarla yazı yazdılar

Bursa'da tarihe saygısızlık

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan tarihi surlar sprey boya ile kirletildi.

Dünyaca ünlü tarihi ilçe olan İznik'te, 2000 yıllık surlara sprey boyalarla yazılar yazdılar. Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde geçmişte olduğu gibi tarihi surlar yine sprey boyalarla kirletildi.

Turizm işiyle uğraşan Ali Karaman, "Üzücü bir manzara ile karşı karşıya kaldık. 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te göle açılan bir kapıda surlara spreylerle yazılar yazıldı, tarihi taşlarımız boyanarak zarar verildi. Bu tür manzaralar geçmiş yıllarda da oldu. Şu ana kadar yapanlar ceza almadı. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler bu tür manzaralardan hoşnut olmadıklarını görüyoruz. Bizler de turizmci olarak çok üzülüyoruz. İznik önemli, tarihi bir yer. Buralarının koruma altına alınması lazım. Kameralar koyarak önlem alınması lazım. İnsanlar İznik'e tarih için geliyor. Surlar geniş bir alana yayılmış durumda. Bu tür manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz. Bunu yapanlar böyle şeye kalkışmasınlar. Ecdadımızdan kalan eserleri sprey boyalarla bozmasınlar" diye konuştu.