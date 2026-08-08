Kaçak Elektrik: Toplumsal Sorun Sinemada

Şanlıurfalı avukat Robin Baran Bazer, mesleği sırasında takip ettiği elektrik davalarından ve tanık olduğu olaylardan esinlenerek yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği "Kaçak Elektrik" adlı film çekti.

Bölgede elektrikle ilgili farklı sorunları içeren 312 davaya bakan Bazer, mahkeme salonlarında karşılaştığı olayların yanı sıra bölgede gözlemlediği toplumsal meselelerden yola çıkarak sinema projesi hazırlamaya karar verdi.

Yaklaşık 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından çekimleri tamamlanan 90 dakikalık filmde, aralarında profesyonel oyuncuların da bulunduğu 25 kişilik ekip görev aldı.

Yönetmenliğini Celil Murat Sarı'nın yaptığı filmde başrolleri Nazmi Kırık ile Şilan Düzdaban üstlendi.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman'ın merkez ve kırsal bölgelerinde çekilen filmde, kaçak elektrik kullanan bir ailenin çocuklarının akıma kapılması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin hikaye dramatik bir anlatımla ele alınıyor.

Kaçak elektrik sorunu mahkeme salonundan sinema salonuna taşınıyor

Filmin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen avukat Robin Baran Bazer, AA muhabirine, çekimleri tamamlanan ve birkaç ay içinde vizyona girecek filmle ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almayı hedeflediğini belirtti.

Mesleği dolayısıyla çok sayıda elektrik davasıyla karşılaştığını, yaşanan sorunların yalnızca hukuki boyutuyla ele alınmasının yeterli olmayacağı düşüncesiyle film çekmeye karar verdiğini anlatan Bazer, şöyle konuştu:

"Bu sorunla (kaçak elektrik) ilgili binlerce dava var. Bu davalardan şu anda 312'sine ben bakıyorum. Bu kadar büyük bir sorunu sadece mahkeme salonlarında ve bir avukat olarak neticeye kavuşturmak, çözüme kavuşturmak çok mümkün değildi. O sebeple biz bunu beyaz perdeye aktaralım ve bütün dünyaya bu sorunu göstermiş olalım dedik. Aynı zamanda çözüm önerilerini de göstermiş olalım. Filmimiz hem sorunun altını çok net bir şekilde çiziyor hem de çözüm önerilerini sunuyor. Bölgemizin en büyük sorunlarından biri olan bu elektrik problemini ben mahkeme salonlarından alarak sinema salonlarına taşımak için elimi taşın altına koydum."

"Toplumsal sorun beyaz perdeye taşındı"

Ulusal ve uluslararası film ödülleri bulunan, "Kaçak Elektrik" filminin de danışmanlığını yapan Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek de bölgede tarımsal üretim açısından elektrik altyapısının önemli bir konu olduğunu söyledi.

Bölgedeki geniş ve verimli topraklar sulanırken "kaçak elektrik" kullanımı kaynaklı kesintilerin yaşandığına işaret eden Benek, bu sorunun milli tarım ekonomisinin güçlenmesini de engellediğini ifade etti.

Benek, şunları kaydetti:

"Bugün Şanlıurfa ili genelinde mahkemelerdeki davaların hemen hemen yarısı elektrikle ilgili. Bugün 100 binden fazla davadan bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesi toplumsal bir soruna, çiftçinin dramına dönüşen ve milli ekonomiye de büyük darbe vuran bu sorun sinemaya konu edildi. Bizzat bu davalara bakan, sinemaya meraklı, ilgili olan bir avukat bunu senaryolaştırdı ve uzun çalışmalar sonucunda filmi çekti. Sinemanın önemli görevlerinden bir tanesi de toplumsal sorunları daha görünür kılıp karar vericilerin de buna çözüm bulmasına aracı olmasıdır. Çok boyutlu girift olan bu toplumsal sorun beyaz perdeye taşındı, yurt içinde ve dışında ilgiyle izleneceğini düşünüyorum."