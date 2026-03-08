Kadın Usta Kanun Yapıyor

İZMİR'de yaşayan Türkiye'nin ilk diplomalı kadın kanun yapım ustası olarak bilinen Burçin Bayar Babaoğlu (41), yaklaşık 15 yıldır Karşıyaka'daki atölyesinde geleneksel yöntemlerle kanun üretiyor. Babaoğlu, "Çalgı yapımına marangozluk mantığıyla bakıldığı için kadınların bu işi yapamayacağı düşünülüyor. Bu bakış açısını kırdığımı düşünüyorum. Benden sonra çalgı yapım bölümünü kazanan ve mezun olan kadınlar olduğunu biliyorum. Gurur duyuyorum" dedi.

Türk musikisinin önemli enstrümanlarından biri olan kanun, Türkiye'de sayılı ustalar tarafından üretiliyor. Türkiye'nin ilk diplomalı kadın kanun yapım ustası olarak bilinen Burçin Bayar Babaoğlu, İzmir Karşıyaka'daki atölyesinde yaklaşık 15 yıldır ağaçları kanuna dönüştürüyor. Tavla ve eski radyo gibi eşyaları geri dönüştürerek enstrümanlar da üreten Babaoğlu, minyatür müzik aletleri de tasarlıyor. Tek hayalinin konservatuvarı kazanarak şarkıcı olmak olduğunu söyleyen Babaoğlu, "Bir arkadaşımın vesilesiyle çalgı yapımı bölümünü kazandım. Ege Üniversitesi Çalgı Yapımı Bölümü'nde 2008-2014 yılları arasında eğitim aldım. Hazırlık sınıfından sonra branşlaşmak gerekiyordu. Ben de kanun imalatını seçtim. Dünyada bu işi yapan bir kadının olmadığını gördükten sonra bu alanda çalışmaya başladım. İzmir'de rahmetli Ejder Güleç'in atölyesinde de eğitim aldım. Seri imalat yapmıyorum. Bu nedenle bugüne kadar yaklaşık 30 kanun yaptım. Kanun imalatında eski usul çalışıyorum. Eski tip makineler kullanmadan el işçiliğiyle yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'KADIN İŞÇİLİĞİ FARK YARATABİLİYOR'

İsmi 'Burçin' olduğu için zaman zaman erkek usta zannedildiğini söyleyen Babaoğlu, "Bir kadının bunu yapamayacağını düşünenlerle karşılaştım. Çalgı yapımına marangozluk mantığıyla bakıldığı için kadınların bu işi yapamayacağı düşünülüyor. Bu bakış açısını kırdığımı düşünüyorum. Benden sonra çalgı yapım bölümünü kazanan ve mezun olan kadınlar olduğunu biliyorum. Gurur duyuyorum. Karşıyaka Belediyesi Mahmure Handan Hanım Müzik Aleti Yapım Atölyesi'nde kadınlara minyatür müzik aleti yapımı kursu veriyorum. Sanatımı yaparken özünü bozmadan çalışıyorum. Kadın işçiliği kanunu çok ince dokunuşlarla bile farklılaştırabiliyor" dedi.

'HER ŞEYİ MÜZİK ALETİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ'

Bit pazarından aldığı bir tavlayı gitara dönüştürdüğünü söyleyen Babaoğlu, "Her müzik aleti yapımcısı hayata bir iz bırakmak ister. Önce klasik gitar yaptım, sonra ukulele yaptım. Zamanla çevremde gördüğüm her şeye farklı bakmaya başladım. Yolda yürürken vida bile topluyorum. Atölyemizde heykelden yapılmış bir çello var. Çevremizde bulduğumuz birçok şeyi müzik aletine dönüştürebiliriz" dedi. Babaoğlu ayrıca engelli merkezlerinde çocuklarla atölye çalışmaları yaptığını belirterek, "Hayalim müzik aletlerine ulaşamayan gençlere atık malzemelerden müzik aleti yapımını öğretmek. Böylece kendi enstrümanlarını yapmalarına ve müzikle tanışmalarına katkı sağlamak istiyorum. Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz her yere ulaşmak istiyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek için destek bekliyorum" diye konuştu.