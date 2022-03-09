Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı - Son Dakika
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Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı

09.03.2022 01:14

Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtıİSTANBUL Büyükçekmeceli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanat yoluyla anlamlı bir mesaj verdi.

Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı

İSTANBUL Büyükçekmeceli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanat yoluyla anlamlı bir mesaj verdi. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artmasına dikkat çekmek amacıyla onlarca şemsiyeyi mor renge boyayan kadınlar, şiddet sağınağına karşı şemsiye açtı.

Büyükçekmeceli kadınlar son zamanlarda kadına yönelik şiddetin giderek artmasına karşı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şemsiyelerini ressamlar eşliğinde kadının mücadele gücünü temsil eden mor renge boyayan kadınlar, yine son yıllarda yaşanan çevre felaketlerine de dikkat çekmek adına şemsiyelerine doğayı resmettiler.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda bir araya gelerek "Şiddet sağanağına karşı şemsiye açıyoruz" mesajı verdi.

"Kadına şiddette esas mesele eğitim meselesidir"

Büyükçekmeceli kadınların eylemine destek veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm dünyada, ülkemizde kadına şiddet yağmur gibi yağıyor. Bu şiddet yağmuruna karşı Büyükçekmeceli kadınlarımız şemsiyelerini açtılar ve kadına şiddete karşı her türlü sosyal ve kültürel faaliyette "Biz de varız" diyerek bugün belediyenin önünde toplandılar. Kadına şiddet bir insanlık dramıdır. Çünkü kadın ve erkeği Allah eşit yaratmış. Kadını da erkekten bana göre dişiyi erkekten bir tık daha üstün yaratmıştır. Bu nedenle kadın bir bakıma da dişi bir bakıma da doğurganlığı nedeniyle kutsaldır. Kadına karşı uzatılan ellerin sosyolojik, psikolojik, ekonomik yönleri vardır. Bunları bilim insanları ortaya koyuyorlar. Ben Türkiye'deki kadına şiddet meselesinin esas temel meselesi buradaki yatan temel meselenin eğitim olduğunu düşünüyorum. Nice büyük zulümler var kadınlara karşı. Bunların 21'inci asıra sığmadığını biliyoruz. Yakışmadığını biliyoruz" dedi.

"Her şey kadınların gönlünce olsun"

Projenin Koordinatörlerin Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınlar açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu; "8 Mart'ta biz kadınlar için çok önemli bir gün. Çünkü bugüne gelene kadar Dünya kadınlarının çektiği tüm sıkıntıları simgeleyen bugünde üzerimize düşen, ancak o günleri hatırlatabilecek yada geleceğe miras bırakacağımız hakların savunulması fikrini oluşturacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bunun da en iyi sanatla yapılabileceğini düşünüyorum. Hem dünyanın mahvettiğimiz özelliklerini yeniden kazanabilmek adına ekolojiye özellikle özen göstererek hem de sanatla her şeyin çok daha kısa yolla anlatılabileceğine olan inancımla bugün bu faaliyete katıldım. Her şey kadınların gönlünce olsun. Emeği çeken onlar dünya onların diyorum.

Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı
Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı
Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için şemsiye açtı - Son Dakika


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