Kadınların el emeği olan binlerce ürün görücüye çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınların el emeği olan binlerce ürün görücüye çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınların el emeği ile yapılan ürünler, 'Sanata Yolculuk Sergisi'nde görücüye çıktı. Takı tasarımdan, örgü bebeklere kadar çeşitli alanlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

27.06.2024 14:37
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Kadınların el emeği olan binlerce ürün görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınların el emeği ile yapılan ürünler, "Sanata Yolculuk Sergisi"nde görücüye çıktı. Takı tasarımdan, örgü bebeklere kadar çeşitli alanlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kurslarda üretilen ürünlerden oluşan sergi, Çok Amaçlı Salonda açıldı. Kur'an-ı Kerim, takı tasarımı, sepet örücülüğü, amigurumi, seramik, mozaik, çini, halı ve kilim dokuma, giyim atölyesi, muhasebe, işaret dili, el nakışları, ahşap boyama, tığ ve şiş örücülüğü gibi geniş bir yelpazede düzenlenen kurslarda yapılan ürünler büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Başkanımız kadın emeğini, kadınların bu tür faaliyetlere katılmasını çok önemsiyor, bizler de çok önemsiyoruz. Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Usta öğretici Şahsenem Demirci, "Sepet örücülüğü dersi veriyorum. Burada hanımlarımızla unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Sepet örerken mısır koçanlarından faydalanıyoruz. Mısır koçanlarını en güzel şekilde tasarıma dönüştürüyoruz. Hanımların içerisindeki o heyecanı ortaya çıkartıyoruz" diye konuştu.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün açık kalacak "Sanata Yolculuk" isimli sergi, ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınların el emeği olan binlerce ürün görücüye çıktı - Son Dakika

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