Kadınların El Sanatlarıyla Güçlenmesi

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen "Anadolu Motiflerinde Kadın İzi" Projesi kapsamında geleneksel el sanatlarının korunması, üretim kapasitesinin artırılması ve kadınların ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP-Anadoludakiler) kapsamında hayata geçirilen "Anadolu Motiflerinde Kadın İzi" Projesi ile Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarının korunması, üretim kapasitesinin artırılması ve kadınların ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'a özgü coğrafi işaretli Maraş Sim Sırması, File Nakışı ve Maraş Gülü motifi gibi geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla tekstil ve seramik atölyeleri kuruldu.

Atölyelerde gerçekleştirilecek üretim faaliyetleriyle el emeği ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, giysi ve ev tekstili ürünlerinin geliştirilmesi ile Kahramanmaraş'ın öne çıkan yöresel değerlerinden ceviz oyma ürünlerinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje aynı zamanda dezavantajlı kadınların üretime katılımını destekleyerek mesleki becerilerinin geliştirilmesine, istihdam imkanlarının artırılmasına ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.