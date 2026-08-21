MEB-MSB Resim Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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MEB-MSB Resim Yarışması Sonuçlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genç kuşaklar arasındaki gönül bağını güçlendirmek, vatan ve bayrak sevgisinin sanat yoluyla ifadesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada halk oylaması sonuçlandı.

MSB'de görevli personel ile akademisyenlerden oluşan Eser Değerlendirme Komisyonunca belirlenen eserlerden ilkokul kategorisindeki üç eser 1-7 Ağustos, ortaokul kategorisindeki üç eser ise 7-14 Ağustos tarihlerinde Bakanlığının sosyal medya hesabında halk oylamasına sunuldu.

Halk oylaması sonucunda ilkokul kategorisinde Konya Şehit Osman Demir İlkokulu Selçuklu Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Zeynep Selma Tuğsat birinci, Antalya Ramazan Tunç İlkokulu öğrencisi Kumsal Seltuğ ikinci, Kahramanmaraş Yahya Kemal İlkokulu öğrencisi Merve Kurt üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Balıkesir Şehit Süleyman Bey Ortaokulu öğrencisi Çisem Selek birinci, Samsun Çarşamba Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şensoy ikinci, Mersin Yenişehir Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Özmen üçüncü seçildi.

MSB'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışması sonuçlandı. Sosyal medyadan gerçekleşen oylama ile dereceye giren eser sahibi öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat MEB-MSB Resim Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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