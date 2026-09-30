Kahramanmaraş Andırın'daki Hisar Kalesi sarp konumu ve taş duvarlarıyla ilgi görüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Andırın'daki Hisar Kalesi sarp konumu ve taş duvarlarıyla ilgi görüyor

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Kahramanmaraş Andırın\'daki Hisar Kalesi sarp konumu ve taş duvarlarıyla ilgi görüyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Gökgedik Mahallesi'nde bulunan Tarihi Hisar Kalesi, sarp konumu ve taş duvarlarıyla dikkat çekiyor. Doğal kaya kütleleri üzerine inşa edilen kale, sağlam surları ve Türk bayrağıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi'nde bulunan Tarihi Hisar Kalesi, sarp coğrafyası ve taş duvarlarıyla geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Doğal kaya kütleleri üzerine inşa edilen Hisar Kalesi, bulunduğu yüksek ve sarp konumuyla dikkat çekiyor. Çevresindeki yemyeşil doğayla bütünleşen tarihi yapı, surlarında dalgalanan Türk bayrağıyla da görüntülere yansıyor. Bölgenin tarihi geçmişine ışık tutan Hisar Kalesi, günümüzde sağlamlığını büyük ölçüde koruyan taş duvarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kalenin sarp arazi üzerindeki konumu, geçmiş dönemlerde bölgeyi kontrol etmek ve savunma amacıyla kullanılan stratejik yapılardan biri olduğunu gösteriyor.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşKültür SanatAndırınKültürTurizmSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Andırın'daki Hisar Kalesi sarp konumu ve taş duvarlarıyla ilgi görüyor - Son Dakika
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