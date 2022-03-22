Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu

22.03.2022 11:31
Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu

Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği tarafından "46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu" yapıldı.

Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği tarafından "46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu" yapıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, iş adamları ve hayır severlerin down sendromlu çocuklar için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, down sendromlu çocuklarda sahne alarak çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinlikte sahne alan ses sanatçısı Ferhat Göçer, down sendromlu çocukları sahnenin önüne davet ederek, onlarla birlikte şarkı söyledi.

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Down Sendromlular, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu - Son Dakika


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