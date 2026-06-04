Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
04.06.2026 14:38  Güncelleme: 14:41
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Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, asırlık tarifler ve yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturulup kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlikte 31 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, kentin gastronomi potansiyeli vurgulandı.

Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, asırlık tarifler ve yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturulup kamuoyuna tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş'ta program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesine ait Çamlıca Restaurant'ta gerçekleştirilen etkinliğe kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Bu yıl "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı: Bir Sofrada Miras" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının köklü geçmişi, kültürel mirası ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Programda Kahramanmaraş'a özgü yöresel ürünler ve yemekler sergilenirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kentimizin gastronomi potansiyelini görünür hale getirmek, yerel üreticileri desteklemek, geleneksel lezzetleri kayıt altına almak ve Kahramanmaraş'ımızı gastronomi turizminde daha yukarlara taşımak için hep birlikte daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün gelinen noktada kentimizin 31 coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Maraş tarhanası, Maraş çöreği ve Çağlayancerit cevizi AB tarafından tescilli ürünlerdir. Kahramanmaraş potansiyeli yüksek bir şehirdir. Yakın zamanda fıstık ezmemizin de tescilini almış bulunuyoruz. Maraş fıstığından, Göksun elmasına, Maraş zeytininden Abbas incirine kadar 57 ürünümüzün de tescilini almak için uğraşıyoruz. Bir ürün tescil edildiğinde kazanan üreticiler haricinde şehir ekonomisi, kültürel miras ve şehir oluyor" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel ise, "Kahramanmaraş'ımızın kendine özgü mutfak kültürü ve geleneklerini de birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ta bir söz vardır, 'yiğidin hası Maraş'ta, hatunun hası Maraş'tadır'. Kadınlarımız yeri gelir savaşlarda nene hatun olur, yeri gelir yemeklerde en büyük aşçı olur" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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