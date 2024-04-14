Kültür Sanat

Kahramanmaraşlı antikacı: "Hepsinin sahibi vardı kimse kalmadı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta antikacılık yapan 77 yaşındaki yaşlı vatandaş iş yerinde satışa asırlık eşyaları satışa sunarken, "Dünya boş, bunların da hepsinin sahipleri vardı kimse kalmadı" dedi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 30 yıldır antikacılık yapan Semih Aslan, ilerlemiş yaşına rağmen antika dükkanındaki eşyaları ve iş yerini bırakamıyor.

Binlerce antika arasında vaktini geçiren Aslan, "30 yılı aşkındır buradayım. Eski işlerle uğraşıyoruz. Her şey var 10 bin farklı ürün var. Kış mevsiminde müşteri olmaz yaz mevsiminde müşteri olur. Dünya boş gelip gideceksin bunların hepsinin sahipleri vardı gelip gittiler bizde gelip gideceğiz" dedi.