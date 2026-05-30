Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu
Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu

30.05.2026 15:38
Kurban Bayramı'nda yerli turist akınıyla Kapadokya otelleri doldu, ziyaretçi kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili fırsata çeviren yerli turistler, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren başlayan ziyaretçi akını, tatilin son gününde de devam etti. Bölgedeki otellerde doluluk oranları üst seviyelere ulaşırken, müze ve ören yerlerinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu.

Her yıl yaklaşık 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya, bu bayramda da ziyaretçilerin gözde rotaları arasında yer aldı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde bulunan bölge; milyonlarca yıllık doğal oluşumlarla şekillenen peribacaları, vadileri, kaya oyma tarihi yapıları ve yer altı şehirleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sundu. Bayram tatili boyunca özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanan bölgede, sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirirken, ATV ve atlı safari turlarına ilgi yoğun oldu. Yerli turistler, gün doğumunda balonların oluşturduğu görsel şöleni izlemek için seyir noktalarına akın etti.

Başta Göreme Açık Hava Müzesi olmak üzere, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Devrent Vadisi, Paşabağları, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Derinkuyu Yeraltı Şehri ziyaretçi akınına uğradı. Bölgedeki restoran, kafe ve hediyelik eşya işletmelerinde de yoğunluk yaşandı. Turizm işletmecileri, bayram tatilindeki yoğunluğun bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, sezonun hareketli geçmesinden memnun olduklarını ifade etti. İşletmeciler, yaz sezonu boyunca benzer yoğunluğun devam etmesini beklediklerini söyledi. Bayram tatilini değerlendirmek için Sakarya'dan Kapadokya'ya gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden etkilendiklerini söyledi. Duran Altu, "Bayram tatilini değerlendirmek için Kapadokya'ya geldik. İki gündür buradayız. Ürgüp, Avanos ve Göreme'yi gezdik. Çok farklı ve etkileyici bir atmosferi var. Her köşesi ayrı güzel" dedi. Esma Ceylin Tekinoğlu ise, "Bayram tatili için Sakarya'dan geldim. İlk kez Kapadokya'yı görüyorum. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış. Manzarası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle çok etkilendim. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Engin Tekinoğlu da Kapadokya'yı çok beğendiğini belirterek, "Bu bayramı ailece burada geçirmek istedik. Çok doğru bir karar vermişiz. Bölge hem tarihi hem doğal güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakıyor. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Kapadokya, Ekonomi, turist, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:50:13.
