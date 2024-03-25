Kapadokya'da Peribacaları İçin Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da Peribacaları İçin Yenileme Çalışmaları Başladı

Kapadokya bölgesinde bulunan ve acil önlem alınması gereken 4 peribacasında geniş çaplı yenileme çalışmaları başladı. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, çalışmalar sonucunda peribacalarının ömrünün 5 bin yıl daha uzayacağını belirtti.

25.03.2024 20:16
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Kapadokya Alan Başkanı İnceciköz: "Peribacalarının ömrü 5 bin yıl daha uzayacak"

Yıkılmak üzere olan peribacalarında geniş kapsamlı yenileme çalışmaları başladı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde bulunan ve acil önlem alınması gereken 4 peribacasında geniş çaplı yenileme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz; "Çalışmalar sonucunda peribacalarının ömrünün 5 bin yıl daha uzayacak" dedi.

UNESCO'nun doğal ve kültürel Dünya Miras Listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde acil önlem alınması gerekli peribacalarında yenileme ve konservasyon çalışmalarına başlandı. İlk etapta Göreme belde merkezinde bulunan ve acil önlem alınması gereken 4 peribacasında koruma amaçlı çalışmalar başladı. Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede acil önlem alınması gereken peri bacalarında kapsamlı bir yenileme çalışması başlattıklarını söyledi. İnceciköz; "Acil önlem planı çerçevesinde başlattığımız çalışmalarda özellikle birinci etapta can ve mal tehlikesi oluşturan ve yok olmak üzere olan peri bacalarımız da birçok bilimsel yöntemi de kullanarak kapsamlı bir projelendirme çalışması yaptık. Kapadokya alan Başkanlığı olarak şu anda 4 peribacasında acil olarak kurtarma çalışmaları başlattık. Bu yıl sonuna kadar 9 tane peribacasını daha bu çalışmaya ilave ederek, bölgedeki bu özgün değeri, bu ana kaynak değerini gelecek nesillere aktarabilmek, ömürlerini uzatabilmek, can ve mal tehlikesi oluşturmaması adına yapılacak tüm bilimsel yöntemlerle belirlenmiş müdahaleleri yapacağız. Bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarması, görevi ve misyonumuz gereği bunu yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra, hem bölge insanının hem de bölgeyi gezmeye gelen turistlerin daha sağlıklı bir ortamda restorasyonu yapılmış, herhangi bir tehlikesi olmayan peri bacalarını rahatlıkla gezebileceklerini söyleyen İnceciköz; "Burada öncelikle bir belgeleme çalışması yaptık. Bu belgeleme çalışması sonrasında bu alanda yeni kaya mekanlar da ortaya çıktı. Çalışmalarda peribacaların içerisinde moloz dolguyla kapatılmış alanlar tespit ettik. Tüm bu yeni verilerle birlikte peri bacasının rölevesini çıkarttık. Çıkartılan yeni verilere göre yenileme projesi hazırladık ve peri bacasının sorunlarını tespit ettik . Peribacasında ciddi ayrılmalar vardı. Bunlara müdahale yöntemlerini de belirledik. Tespit etmiş olduğumuz sorunları bilimsel yöntemlerle nasıl geri döndürebiliriz, nasıl düzeltebiliriz diye uzman heyetimiz ile çalıştık. Şimdi onların uygulamasını yapıyoruz. Şu anda firmamız ve bilim ekibimiz öncelikle peribacasında acil güvenlik önlemlerini aldılar. Statik açıdan sıkıntılı onlara bir güçlendirme çalışması yaptık. Tabii bu biraz zahmetli bir süreç. Çünkü çalıştıkça yeni veriler ortaya çıkabiliyor. Bu yeni veriler doğrultusunda da biz gereken projelendirmeleri yaparak, dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olan peribacalarının daha uzun ömürlü hale gelmesi için çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Çevre, Kültür, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Peribacaları İçin Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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