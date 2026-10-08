Karaelmas Ekspresi yüzde 87 dolulukla ilk seferini yaptı, yeni seferler açıklandı - Son Dakika
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Karaelmas Ekspresi yüzde 87 dolulukla ilk seferini yaptı, yeni seferler açıklandı

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Karaelmas Ekspresi yüzde 87 dolulukla ilk seferini yaptı, yeni seferler açıklandı
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Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının ilk seferini yüzde 87 dolulukla tamamladı; yolculuğa 208 yolcu katıldı. Zonguldak Valiliği, ekim ve kasım aylarında 16-18 Ekim, 30 Ekim-1 Kasım ve 13-15 Kasım tarihlerinde üç yeni sefer düzenleneceğini duyurdu.

Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının ilk seferini yüzde 87 doluluk oranıyla tamamladı. Toplam 208 yolcunun katıldığı yolculuğun ardından ekim ve kasım aylarında düzenlenecek üç yeni seferin tarihleri açıklandı.

Zonguldak Valiliği, Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerinin 16-18 Ekim, 30 Ekim-1 Kasım ve 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Karaelmas Ekspresi'nin yılın ilk seferine, Ankara Rehber Odası'na bağlı 40 profesyonel turist rehberi de katıldı. Rehberler, Yenice, Zonguldak, Çankırı ve Kalecik'te doğal alanları ve sanayi mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

İlk seferin sonunda Zonguldak Tren Garı'na ulaşan 208 yolcu, Madenci Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla karşılanmıştı.

Kaynak: İHA
Zonguldak ValiliğiKültür SanatUlaşımGüncelTurizmSon Dakika

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