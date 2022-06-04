KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi

04.06.2022 18:27

Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında verilen Karagöz başlığı (ışkırlak) ödülü, bu yıl oyuncu Zafer Algöz'ün oldu.

Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında verilen Karagöz başlığı (ışkırlak) ödülü, bu yıl oyuncu Zafer Algöz'ün oldu.

Yayla Meydanı'nda bu yıl 29.'su düzenlenen etkinlikte, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ışkırlağı Algöz'e teslim etti.

Algöz, ışkırlağın kendisine verilmesinden dolayı gururlandığını belirtti.

Kesimoğlu ise Kırklareli'nin her zaman sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri veren bir kent olduğunu söyledi.

Sanatın hayatın kendisi olduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu yıl ışkırlağı Zafer Akgöz'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Programın ardından Zafer Algöz ve Can Yılmaz, kitapseverlerle bir araya geldi.

KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi
KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi
KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi
KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi
KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi

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KIRKLARELİ - 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali başladı KIRKLARELİ - 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali başladı Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi! Zafer Yıldırım kimdir? Zafer Yıldırım kaç yaşında, nereli? Zafer Yıldırım hayatı ve biyografisi!
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KIRKLARELİ - Karagöz'ün başlığı, oyuncu Zafer Algöz'e verildi - Son Dakika

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