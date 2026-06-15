Karagöz Yaz Şenliği Bursa\'da

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından biri olan Karagöz'ü genç nesillere aktarmak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlediği "Karagöz Yaz Şenliği" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şenlik, 12 Haziran Cuma günü, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Karagöz'ü Unesco listesi'nden sınıflarınıza taşıdık"

KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı konuşmasında, Karagöz'ün köklü tarihine ve evrensel değerine vurgu yaptı. Bu sanatın 2009 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesiyle öneminin tescillendiğini hatırlatan Öztahtalı, 2020 yılında kurulan KARAKUM ile Karagöz'ü bilimsel araştırmalara ve akademik tezlere konu olan bir bilim alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte EBA TV aracılığıyla 18 milyon öğrenciye ulaşmaktan, pandemi döneminde bilgilendirici oyunlar sergilemeye ve deprem bölgesindeki çocuklara moral vermeye kadar pek çok önemli projeye imza attıklarını anlattı. Öztahtalı, Karagöz'ün Anadolu insanının sağduyusu olduğunu söyleyerek, sertifika alan öğrencilerin artık birer "Karagöz Elçisi" olarak bu sanatı dünyanın her yerine taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

"Perdenin arkasındaki tek kişilik dev kadro"

Hayali Nevzat Çiftçi konuşmasında, geleneksel hayalilik zanaatının zorluklarına ve bu kadim sanatın inceliklerine değindi. Nevzat Çiftçi, perde arkasında performans sergilemenin, bir televizyon dizisinde düzinelerce insanın üstlendiği kolektif üretimi tek başına omuzlamak anlamına geldiğini vurguladı. Tasvirlerin sesi, hareketi ve sahnenin genel enerjisi gibi tüm dinamiklerin doğrudan hayalinin maharetine bağlı olduğunu belirten Çiftçi, öğrencilerin atölye çalışmalarında bu sanatı bizzat deneyimlemelerinin ve mutfağındaki zorlukları kavramalarının kültürel mirasın geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Konuşmasında bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarını sunan Çiftçi, öğrencilerin gösterdiği gayretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Karagöz perdesi arkasında enerji ve ustalık gördüm"

"Karagöz Elçisi" sertifikasını almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Numan Epçin, Oyunculuğa Giriş dersi kapsamındaki deneyimlerini paylaştı. Küçüklüğünde izlediği bu sanatı perdenin arkasına geçerek bizzat tecrübe etmenin çok kıymetli olduğunu belirten Epçin, geleneksel metinleri yalnızca okumak ile sahnede canlandırmak arasında büyük bir fark bulunduğunu vurguladı. Ustaların perde arkasındaki yüksek performansına hayran kaldığını ifade eden Epçin, Karagöz'ün usta-çırak ilişkisiyle yoğrulmuş yoğun bir enerji ve birden fazla uzmanlık gerektirdiğini derinlemesine kavradığını dile getirdi. Kendilerine bu kültürel imkanı sunan hocalarına teşekkür eden Epçin, bu sevgiyi gelecek nesillere aktaracağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Hayali Nevzat Çiftçi'nin sergilediği Karagöz-Hacivat gölge oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteri sonrasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere "Karagöz Elçisi" sertifikaları takdim edildi. - BURSA