Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu - Son Dakika
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Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu

Karakısrak Yaylası\'nda 16. Şenlik Coşkusu
22.07.2026 09:46
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Şalpazarı'nda düzenlenen 16. Karakısrak Yaylası şenliği, yöresel kültürü yaşattı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı mahallesi sakinleri tarafından Karakısrak Yaylasında geleneksel hale getirilen şenlik bu sene 16. defa yapıldı.

Karakısrak Yaylasının eşsiz doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası eşliğinde düzenlenen şenliğe Şalpazarı ve çevre ilçelerin mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Ağasar yöresinin geleneksel kıyafetlerini taşıyan kadınların renk kattığı etkinlikte, yöresel kültür ve gelenekler bir kez daha en güzel şekilde yaşatıldı.

Şenlik vesilesiyle bir araya gelen yöre halkı aynı zamanda hasret gidererek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi, yöresel sanatçıların ezgileri eşliğinde horonlar oynandı. - TRABZON

Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu
Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu
Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karakısrak Yaylası'nda 16. Şenlik Coşkusu - Son Dakika

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