Karapınar'da kuraklık vatandaşları yağmur duasına çıkardı - Son Dakika
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Karapınar'da kuraklık vatandaşları yağmur duasına çıkardı

07.05.2022 14:24
Karapınar'da kuraklık vatandaşları yağmur duasına çıkardı

Karapınar ilçesinde vatandaşlar yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Karapınar ilçesinde vatandaşlar yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi Demiryalı mevkiinde vatandaşlar ağırlık kuraklık nedeniyle Allah'a dua etmek için toplandı.

Yağmur duası öncesi bir süre Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı.

İmam vaazında toplu olarak yapılan yağmur duasının önemine değindi.

Yağmur duası öncesi 2 rekat istiska namazı kılındı sonrasında İlçe Müftüsü Yunus Aydın ellerini semaya açarak Allah'a duaya başladı.

Müftü Aydın, "Bitkiler, hayvanlar ve insanların yaşamları için yağmur bekliyoruz. Bizlerin duasını boş çevirme Rabbim. Susuz kalmış tüm yerlere rahmetinle hayat ver. Bizi ümitsizliğe kapılanlardan eyleme. Belini bükülmüş nineler, emziren anneler ve günahsız bebekler hürmetine yağmur ver. Rahmetini bizden esirgeme." diyerek uzun süre dua etti.

Duaya katılan vatandaşlarda hep bir ağızdan amin diyerek yağmur duasına eşlik etti.

Daha sonra katılımcılara etli pilav ikramında bulunuldu.

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Kuran-ı Kerim, Karapınar, Hisarcık, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karapınar'da kuraklık vatandaşları yağmur duasına çıkardı - Son Dakika


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