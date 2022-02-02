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Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021'de 11 bin 645 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021'de 11 bin 645 kişi ziyaret etti

02.02.2022 09:54
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021'de 11 bin 645 kişi ziyaret etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve 2020 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021 yılı içinde 11 bin 645 yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve 2020 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021 yılı içinde 11 bin 645 yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği bildirildi.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında il genelinde bulunan 721 oda ve 1455 yatak kapasiteli otel ve kamu misafirhanelerinde 90 bin 187 kişinin kaldığını, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ise 11 bin 477'si yerli, 168'si yabancı toplam 11 bin 645 turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Osmaniye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlara da sahip olduğunu kaydeden Torun, "Şehrin barındırdığı zenginliklerle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, 1977 yılında ziyarete açıldı. Büyük bir alanıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Osmaniye ili, 3000 yıllık tarihi yerleşim geçmişi ile tespit ve tescili yapılmış 26 kale, 113 sit alanı, 5 adet ören yeri, 30 adet höyük alanı ve ülkemizin ilk ve tek açık hava müzesi olan Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi ile kültürel zenginliğini kanıtlayan birçok tarihi esere sahiptir. Bu özellikleri ile kültür turizminin yanında uygun coğrafi konumu, yer şekilleri ve iklim özellikleri ile birlikte, Osmaniye ilinin doğal güzellikleri de turizm açısından önemli unsurlar barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Osmaniye, Turizm, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021'de 11 bin 645 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni 2021'de 11 bin 645 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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