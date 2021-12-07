Üye Girişi
fizy'de kasım ayının "en"leri belli oldu - Son Dakika

fizy'de kasım ayının "en"leri belli oldu

07.12.2021 11:39
fizy'de kasım ayının "en"leri belli oldu

Rap parçalarıyla hit olan Sefo'nun hem ritmi hem de sözleriyle dikkat çeken şarkısı "Bilmem mi?" fizy'de kasım ayının en çok dinlenen parçası oldu.

Rap parçalarıyla hit olan Sefo'nun hem ritmi hem de sözleriyle dikkat çeken şarkısı "Bilmem mi?" fizy'de kasım ayının en çok dinlenen parçası oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital müzik platformu fizy'de kasım ayının 'en'leri belli oldu. Son dönemin popüler rap sanatçılarından Sefo'nun ritmi ve müziğiyle müzikseverlerden büyük beğeni toplayan 'Bilmem Mi?' isimli parçası kasım ayında en fazla dinlenen şarkı oldu.

Edis'in 'Arıyorum' isimli şarkısı ve son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düeti de fizy'de geçen ayın en fazla dinlenen ve beğenilen şarkıları oldu.

fizy'de kasım ayının çok beğenilen şarkıları arasında Kurtuluş Kuş Burak Bulut'un 'Hoş geldin' isimli düeti yer alırken, onu Tan Taşçı'nın 'Yalan', Çakal'ın 'Mahvettim' ve Reynmen'in 'Pare' isimli şarkısı takip etti.

Kasım ayında duayen isimler unutulmadı

Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Tarkan ve Yıldız Tilbe gibi Türk müziğinin duayen isimleri fizy'nin en çok dinlenen isimlerinden oldu. Bu isimleri Edis, Tan Taşçı ve Emir Can İğrek gibi son dönemin en sevilen isimleri takip etti.

fizy'li müzik tutkunları kasım ayında en fazla Melek Mosso'nun 'Hayatım Kaymış', Fatma Turgut'un 'Dünyalar Senin Olsun', Cem Adrian'ın 'Ayrılık', Merve Özbey'in 'Kendine Dünya' ve Yüzyüzeyken Konuşuruz'un 'Dinle Beni Bi' isimli şarkısını paylaştı.

Mustafa Ceceli'nin 'Tut Elimden', Kürşat Gürel'in 'Haram Olasın' ve Cem Adrian'ın Mark Eliyahu ile seslendirdiği 'Kül' isimli düeti de en kasım ayında en fazla beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında yer aldı.

Kasımda en çok pop dinlendi

fizy'de kasım ayında en çok dinlenen tür yine pop oldu. Popu sırasıyla 'Rap', 'Oldies', 'Best Of/ En İyiler', 'Sanatçıların Seçtikleri', 'Astroloji Listeleri' takip etti. fizy editörleri tarafından hazırlanan ve birbirinden farklı alternatiflerden sunan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: 'En Yeniler (Yerli)', 'fizy Pop', '90'lara Dönüş', 'Günün Listesi', 'Akustik Mood', 'Sportif Rock', 'Mutlu Şarkılar' ve 'Popüler Trend'.

Kasımda fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya ve Kayseri takip etti.

fizy'de kasım ayının en leri belli oldu

Müzik, Kasım, Fizy, RAP, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat fizy'de kasım ayının 'en'leri belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel içerikli film yıldızı, ünlü forvete 5 gol karşılığında 16 saat ilişki teklif etmişti! Bir daha şansı gülmedi 12:14 Cinsel içerikli film yıldızı, ünlü forvete 5 gol karşılığında 16 saat ilişki teklif etmişti! Bir daha şansı gülmedi
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor 12:10 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi 12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 10:37 Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

Son Dakika Haberleri
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:45 Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor         
12:17
Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor         
12:13
Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor! Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!         
12:10
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:22:45. #1.11#
SON DAKİKA: fizy'de kasım ayının "en"leri belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement