Üye Girişi
Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette - Son Dakika

Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette

18.02.2022 12:30

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan komandolar, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan komandolar, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, kayak merkezinde müşterek devriye ve terör olaylarına müdahale eğitimi yaptı.

Elleri tetikte, kayak takımlarıyla pistlerden inen komandolar, turistlerin güvenliği için kar motorları eşliğinde devriye görevi icra etti.

İl Jandarma Komutanlığı, dron destekli çekilen komandoların devriye ve eğitim görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette
Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette
Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette

YORUMLAR
500

Erzincan, Jandarma, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement