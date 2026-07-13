Kaymakam Yıldırım Aşure Programında

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Muharrem ayı dolayısıyla Zafertepe Çalköy Cemevi'nde düzenlenen aşure programına katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, aşure geleneğinin birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Program kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, aşure ikramına eşlik ederek katılımcılarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Ayşegül Yıldırım, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Muharrem ayının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA