KAYMEK'ten Şiir Atölyesi Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KAYMEK'ten Şiir Atölyesi Kursu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYMEK, halk şiirini geleceğe taşımak için Şiir Atölyesi Kursu düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), düzenlediği "Şiir Atölyesi Kursu" ile halk şiiri ve aşıklık geleneğini geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK İhtisas Şubesi bünyesinde açılan kursta, kendi şiirini yazmak, ezgilerle buluşturmak ve sözlü kültür mirasını öğrenmek isteyen vatandaşlara eğitim veriliyor.

Usta çırak geleneğinin modern eğitim anlayışıyla harmanlandığı atölyede katılımcılar, hece ölçüsü, kafiye yapısı gibi teknik konuların yanı sıra halk edebiyatının zenginliğini ile milli ve manevi değerleri öğrenme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şiir atölyesi kursu eğitmeni ve halk ozanı Halil Daylak, çalışmaların "Gelenekten Geleceğe Sözümüz Var" anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının toplanan birikimi yaşatmak olduğunu belirten Daylak, "Burada sadece kafiye, redif ve şiirin ölçüsünü öğretmiyoruz. Aynı zamanda kursiyerlerimize vatan ve millet sevgisini de aşılıyoruz. Tozlu raflarda kalan halk şiirlerini yeniden gün yüzüne çıkararak bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki kursiyer Turan Göregen ise eğitimin kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KAYMEK'ten Şiir Atölyesi Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
16:00
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: KAYMEK'ten Şiir Atölyesi Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.