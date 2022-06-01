Kayseri'de Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri başladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (EÜ) 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında Manga, hayranlarıyla bir araya geldi.

Üniversite kampüsündeki şenlik alanında, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Gün boyu devam eden şenlikte katılımcılara pilav ikram edildi, sportif etkinlikler ve çeşitli ödüllü yarışmalar yapıldı.

Öğrencilerin düzenlediği kültür etkinliklerinin yanı sıra Bilinçli Gençler Kulübü de çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdi.???????

DJ Ersin'in performansıyla katılımcıların eğlendiği şenlikte, Manga da sahne aldı.

Manga, Kayserili hayranlarıyla bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Hande Ünsal, Fatma Turgut ve Feridun Düzağaç gibi sanatçıların da sahne alacağı şenlik, 4 Haziran'da sona erecek.