Kayseri\'de lise öğrencileri kentin lezzetlerini glütensiz hazırladı

06.05.2026 13:21
Kayseri'de lise öğrencileri, çölyak hastalığına dikkati çekmek amacıyla kentin yöresel lezzetlerini glütensiz yaptı.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü öncesinde hastalığa yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Kentteki 5 lisenin öğrencileri, mantı, yağlama, tepsi mantısı, nevzine ve içli köfte gibi kentin yöresel tatlarını glütensiz un kullanarak hazırladı.

Öğrenciler, yemekleri kendilerine özgü hazırladıkları sunumlarla jürinin beğenisine sundu.

Bölüm öğretmenleri ve idarecilerden oluşan jüri, yemekleri hem tatlarına hem de sunumlarına bakarak değerlendirdi.

Yarışma öncesinde böyle bir etkinliğe katıldıkları için tüm öğrencilere madalya verildi.

Bölüm alan şefi olarak görev yapan öğretmen Hüseyin Bozlak, gazetecilere, öğrencilerin ilk kez glütensiz yiyecek hazırladıklarını söyledi.

Böyle bir duyarlılığa sahip oldukları için öğrencilere teşekkür eden Bozlak, "Kayseri yağlaması, mantısı, nevzine gibi lezzetleri tılsımlı bir dokunuşla öğrencilerimiz glütensiz hale getirdi." dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya da glütensiz beslenmeyi gerektiren çölyak hastalığının kişilerde farklı belirtiler gösterebildiğini ifade etti.

Gün geçtikçe bu hastalığa yönelik bilincin geliştiğini vurgulayan Kaya, lise öğrencilerine de böyle bir etkinliğe imza attıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA

