Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler Defilesi - Son Dakika
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Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler Defilesi

Kaz Dağları\'na Taşınan Hikayeler Defilesi
09.06.2026 12:24
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Ayvacık'ta kadınlar göç ve kültürü simgeleyen kıyafetlerle defile düzenledi, geçmişe yolculuk yaptılar.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından "Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler; göçün izindeki kadın" defilesi düzenlendi. Kaz Dağları bölgesindeki kadınların geçmişten bugüne kadar giydikleri kıyafet tasarımlarının yer aldığı otantik defile ilgiyle izlendi.

Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla defile düzenlendi. Defilede 35 tasarım kıyafet klasik müzik eşliğinde kursiyerler tarafından sunuldu. Ayvacık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden oluşan 25 amatör manken podyuma çıkarken, defile izleyicileri binlerce yıllık geçmişe sevk etti. Defile etkinliğine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gruplar halinde kıyafetleri oluşturan kursiyerler, sıfır ve yenilenebilir atık malzemelerle Kaz Dağları'nda yaşamış geçmişten bugüne kadar kadınların giydikleri kıyafetler ve müdahale dönemini anlatan kıyafetler eserlere işlendi. Tasarımlarıyla izleyicilerin önüne çıkan kursiyerler renkli görüntüler oluşturdu. Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali defileyi düzenleyen Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'ne ve kursiyerlere teşekkür etti. Kurs öğretmeni Hatice Karaduman ise defilenin temasını belirlerken, Çanakkale'nin derin tarihi ve kültürel mirasından ilham aldıklarını ifade etti. Karaduman programda yaptığı konuşmada, "Bu defilede mübadeleyi, göçü, kadınların direncini ve Anadolu'nun kültürel zenginliğini anlatmaya çalıştık. Kıyafetlerimizin tamamında sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkeleri kullanıldı. Sandıklarda unutulmuş eski danteller, perdeler, örtüler, parça kumaşlar ve atık materyaller öğrencilerimizle yeniden hayat buldu. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın tekniklerini yaşatmaya çalıştık. Geçmişin izlerini bugünün tasarım diliyle yeniden yorumlamayı hedefledik. Şimdi biliyoruz ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine de yön veremezler" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kaz Dağları'na Taşınan Hikayeler Defilesi - Son Dakika

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