KBÜ Öğrencileri \'Körebe\' Belgeseli ile Ödül Aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, "Körebe" belgeseliyle ulusal kısa film festivalinden ödülle döndü.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Körebe" belgeseli, Fenerbahçe Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Kısa Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü kazandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Körebe" belgesel filmi, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Kısa Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Yağmur Kaya'nın yaptığı belgeselin yapım ekibinde Senanur Gündüz, Sümeyye Erdoğan, Melisa Yıldız, Muhammet Enes Çelik ve Semra Güler yer aldı. Filmin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten üstlendi.

Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönderilen 405 film arasından finale kalan 44 kısa film, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde yarıştı. İki gün süren gösterimlerin ardından yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Festivalin jüri üyeleri Prof. Dr. Oya Şakı Aydın, Doç. Dr. Yüksel Balaban, yapımcı ve senarist Ülkü Akkoyunlu, Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, yönetmen Devrim Erdoğan ile yapımcı Yiğithan Dinçol'dan oluştu.

Festival kapsamında düzenlenen panel ve söyleşilerde öğrenciler, genç sinemacılar ve sektör temsilcileri sinema alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirme ve deneyim paylaşımında bulundu. - KARABÜK