Kemaliye\'de Geleneksel Şükür Programı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyü Kırkgöz mevkisinde geleneksel olarak düzenlenen Şükür ve Buluşma Programı gerçekleştirildi.

Programa Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kıdemli Cumhuriyet Savcısı Dilşah Taşçı, Hakim Nisanur Ekmekçi Akbulut ile ilçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bölgenin bereketinin, su kaynaklarının bolluğunun ve doğal yaşamın devamlılığının simgesi olarak her yıl düzenlenen program kapsamında, suyun bol ve bereketli olması temennisiyle şükür kurbanı kesildi, dualar edildi.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Arıkan, geleneksel buluşmaların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Arıkan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Toybelen Köyü Muhtarı Şükrü Eraydın başta olmak üzere katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında düzenlenen program, vatandaşların bir araya gelerek sohbet etmesi ve ikramlarla sona erdi. - ERZİNCAN