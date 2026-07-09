Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı

09.07.2026 19:06
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Kemaliye'de uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı, 250 sporcu katılıyor.

Erzincan'da Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği" başladı.

Erzincan Valiliği himayelerinde kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) düzenlediği, şenliğin açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, ilçenin mimarisi, gelenekleri ve doğası ile dikkat çeken bir yer olduğunu söyledi.

Şenliğin uluslararası nitelik kazandığını belirten Atmaca, "Sadece bir kültür ve spor organizasyonu değil, aynı zamanda geçmişimizi gelecekle buluşturan bir gönül köprüsüdür. Yamaç paraşütü, wingsuit ve base jump branşlarında ilçemize Kanada, ABD, İsviçre, Fransa, İngiltere ve Brezilya başta olmak üzere 10 farklı ülkeden sporcuların katılmasıyla şenliğimizin uluslararası değeri her geçen yıl daha da artmaktadır." diye konuştu.

Atmaca, Karanlık Kanyon'dan Mani Yolu'na, Ahşap evlerden Kadı Gölü'ne uzanan topraklarda doğayla iç içe olan spor etkinlikleri, yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel mirası yansıtan çok sayıda unsuru katılımcılarla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Feridun Çelikmen tarafından Şehir Kulübü'nde katılımcılara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Daha sonra şenlik kapsamında Karanlık Kanyon'da Kemaliye Spor Kulübü Kurucu Başkanı merhum Emin Atmaca anısına rafting, kano ve bot safarisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan ile Belediye Başkanı Erdem Atmaca'nın kurduğu takımlar, safaride birbirleriyle yarıştı.

12 Temmuz'da sona erecek etkinlikler kapsamında yaklaşık 250 yerli ve yabancı sporcu, farklı branşlarda mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika

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