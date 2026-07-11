Kemaliye Şenliği'nde Doğa ve Biyoçeşitlilik Tartışıldı - Son Dakika
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Kemaliye Şenliği'nde Doğa ve Biyoçeşitlilik Tartışıldı

Kemaliye Şenliği\'nde Doğa ve Biyoçeşitlilik Tartışıldı
11.07.2026 09:36
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Kemaliye'de düzenlenen söyleşilerde biyoçeşitlilik ve doğal değerler ele alındı, imza günü yapıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şenlik kapsamında, Kemaliye'nin biyoçeşitliliği, doğal değerleri ve jeolojik yapısının ele alındığı söyleşiler düzenlendi.

Programda Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Kemaliye'nin Biyoçeşitliliği", Dr. Eşref Atabey ise "Kemaliye'nin Doğa Değerleri, Jeolojisi, Depremselliği ve Antropojenik Riskler" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Söyleşilerin ardından düzenlenen imza gününde iki bilim insanı okurlarıyla buluşurken, şenliğe katkılarından dolayı kendilerine plaket takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kemaliye Şenliği'nde Doğa ve Biyoçeşitlilik Tartışıldı - Son Dakika

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