Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şenlik kapsamında, Kemaliye'nin biyoçeşitliliği, doğal değerleri ve jeolojik yapısının ele alındığı söyleşiler düzenlendi.
Programda Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Kemaliye'nin Biyoçeşitliliği", Dr. Eşref Atabey ise "Kemaliye'nin Doğa Değerleri, Jeolojisi, Depremselliği ve Antropojenik Riskler" konularında katılımcılara bilgi verdi.
Söyleşilerin ardından düzenlenen imza gününde iki bilim insanı okurlarıyla buluşurken, şenliğe katkılarından dolayı kendilerine plaket takdim edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Kültür Sanat › Kemaliye Şenliği'nde Doğa ve Biyoçeşitlilik Tartışıldı - Son Dakika
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