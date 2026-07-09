Kepez Kent Tiyatrosu\'nun yetişkin atölyesi seyirci karşısında

Kepez Kent Tiyatrosu'nun Kasım ayında başlattığı yetişkin tiyatro atölyesi, yılsonu gösterimiyle seyirci karşısına çıktı. Tiyatro eğitimleriyle yeteneklerini geliştiren kursiyerlerin sahneye taşıdığı "Bardakçı Baba" adlı oyun, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Kepez Belediyesi'nin Mimar Sinan Akademi çatısı altında müzikten tiyatroya ve sanatın farklı alanlarına uzanan eğitimleriyle kursiyerler, yeteneklerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Kepez Kent Tiyatrosu'nun Kasım ayında başlayan Yetişkin Tiyatro Atölyesi de, eğitim çalışmalarını tamamlayarak yılsonu gösterimiyle izleyici karşısına çıktı. Yaklaşık bir yıl süren eğitim sürecinde sahne pratikleri üzerine çalışan kursiyerler, hazırladıkları oyunla tiyatroseverlerle buluştu. Neşet Ertaş STK Merkezi'nde sahnelenen "Bardakçı Baba" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterimi izleyen Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, kursiyerleri emeklerinden dolayı kutlayarak, kurs bitirme belgelerini takdim etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün sevgi ve selamlarını ileten Yalçın, Mimar Sinan Sanat Akademi'nin önemli projelerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Başkanımız görevi devraldıktan sonra en önemli projelerinden birisi de Mimar Sinan Akademi oldu. Bugün de burada bunun sonucu olan, halkımızdan oluşan seyircilerimizin karşısına çıkan bir tiyatro grubunun bir yıllık eğitimden sonra sahnelediği oyunun ilk günündeyiz. İnşallah devamı gelecek. Bugün iki ayrı grubu bir arada izleme fırsatı bulduk. Bir tarafta kursiyerlerimizin gösterisi, diğer tarafta oyuncularımızın yönetmenlik deneyimini gördük. Onları oyuncuyken izlemek bizim için ayrı bir gururdu, şimdi yönetmenlik yaparken görmek de ayrı bir gurur verdi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize de salonlarımızı doldurdukları için teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımıza profesyonel oyunlarımızda da yer vermeyi umut ediyoruz" dedi. - ANTALYA