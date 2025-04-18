Keskiner Kardeşler için Müze Köşesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Keskiner Kardeşler için Müze Köşesi

Türk film yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner adına Osmaniye Kent Müzesi'nde köşe açıldı.

18.04.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK FİLM YAPIMCISI ARİF VE ABDURRAHMAN KESKİNER ADINA KÖŞE OLUŞTURULDU

TÜRK film yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner adına Osmaniye Kent Müzesin'de köşe oluşturuldu. 'Türk Sineması'nın Usta Yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner Kardeşler Kültürel Mirasıdır' adı verilen bölümde, Keskiner kardeşlerin ödülleri, eserleri, kitapları ve sinema çekimlerinde kullanılan onlarca eser yer alıyor.

Kültürel anlamda adından sıkça söz ettiren Osmaniye, geçmişten geleceğe köprü olmaya devam ediyor. Selçuklu mimarisi tarzında oluşturulan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi de bu anlamda şehre ışık tutarken Türk sinemasında önemli yer edinen usta yapımcılar Arif ve Abdurrahman Keskiner kardeşler adına köşe oluşturuldu. Müzenin ikinci katında düzenlenen bölümde Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran Keskiner kardeşlerin onlarca ödül, belge, kitap ve sinema çekimlerinde kullanılan malzemeler gibi eserleri yer aldı. Kurdele kesilmesiyle birlikte açılışı yapılan köşeyle ilgili katılımcılara bilgi veren Abdurrahman Keskiner, geçmişe dönük anılarını yeniledi. Açılışa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, KAÇEP Başkanı Ayşe Şahin, Abdurrahman Keskiner ve ailesi, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile davetliler katıldı.Abdurrahman Keskiner, "Senelerin verdiği çalışmalarımızdan, Yeşilçam'da ağabeyim Arif Keskiner ve benim aldığım ödüller ile belgeleri Osmaniye'de yaşatmak istedik. Başkanımızdan da rica ettik. Eserlerimizin Osmaniye'mizde olmasını istedik ve sağ olsunlar kendisi de kabul etti. Açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmasının başında geçen yıl hayatını kaybeden Arif Keskiner'i anan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Yeşilçam'ın, Türk sinema tarihinin belki de ismini altın harflerle yazdıran Abdurrahman Keskiner ağabeyimizin Osmaniye'miz için tarihe not düştüğü bir günü yaşıyoruz. Burada pamuk toplarken, burada fıstık yetiştirirken bir sektöre girip sonra da ismini altın harflerle yazdırmak Çukurova insanımızın da ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Arif Keskiner büyüğümüzü de rahmetle anıyoruz. Osmaniye'mizde değer kattıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.Vali Erdinç Yılmaz ise, "Kıymetli büyüğümüz Abdurrahman Keskiner, aldığı ödülleri ağabeyi Arif Keskiner ile birlikte Osmaniye Kent Müze'mize bağışladı. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hepimiz için çok değer ifade eden filmler var. Hepimiz Selvi Boylum Al Yazmalım filmini defalarca izlemişizdir. İzlediğimizde de hepimiz kendimizden mutlaka bir şeyler buluruz. Türk sinemasının en iyi 10 film ödülünü almış gerçekten kendileri ile gurur duyuyoruz. Eserlerini de Osmaniye'mize emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Programın devamında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, filmlerde kullanılan eserleri seslendirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Abdurrahman Keskiner, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osmaniye, Sinema, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Keskiner Kardeşler için Müze Köşesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:46:56. #7.12#
SON DAKİKA: Keskiner Kardeşler için Müze Köşesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement