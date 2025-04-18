Keskiner Kardeşler için Müze Köşesi

TÜRK FİLM YAPIMCISI ARİF VE ABDURRAHMAN KESKİNER ADINA KÖŞE OLUŞTURULDU

TÜRK film yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner adına Osmaniye Kent Müzesin'de köşe oluşturuldu. 'Türk Sineması'nın Usta Yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner Kardeşler Kültürel Mirasıdır' adı verilen bölümde, Keskiner kardeşlerin ödülleri, eserleri, kitapları ve sinema çekimlerinde kullanılan onlarca eser yer alıyor.

Kültürel anlamda adından sıkça söz ettiren Osmaniye, geçmişten geleceğe köprü olmaya devam ediyor. Selçuklu mimarisi tarzında oluşturulan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi de bu anlamda şehre ışık tutarken Türk sinemasında önemli yer edinen usta yapımcılar Arif ve Abdurrahman Keskiner kardeşler adına köşe oluşturuldu. Müzenin ikinci katında düzenlenen bölümde Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran Keskiner kardeşlerin onlarca ödül, belge, kitap ve sinema çekimlerinde kullanılan malzemeler gibi eserleri yer aldı. Kurdele kesilmesiyle birlikte açılışı yapılan köşeyle ilgili katılımcılara bilgi veren Abdurrahman Keskiner, geçmişe dönük anılarını yeniledi. Açılışa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, KAÇEP Başkanı Ayşe Şahin, Abdurrahman Keskiner ve ailesi, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile davetliler katıldı.Abdurrahman Keskiner, "Senelerin verdiği çalışmalarımızdan, Yeşilçam'da ağabeyim Arif Keskiner ve benim aldığım ödüller ile belgeleri Osmaniye'de yaşatmak istedik. Başkanımızdan da rica ettik. Eserlerimizin Osmaniye'mizde olmasını istedik ve sağ olsunlar kendisi de kabul etti. Açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmasının başında geçen yıl hayatını kaybeden Arif Keskiner'i anan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Yeşilçam'ın, Türk sinema tarihinin belki de ismini altın harflerle yazdıran Abdurrahman Keskiner ağabeyimizin Osmaniye'miz için tarihe not düştüğü bir günü yaşıyoruz. Burada pamuk toplarken, burada fıstık yetiştirirken bir sektöre girip sonra da ismini altın harflerle yazdırmak Çukurova insanımızın da ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Arif Keskiner büyüğümüzü de rahmetle anıyoruz. Osmaniye'mizde değer kattıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.Vali Erdinç Yılmaz ise, "Kıymetli büyüğümüz Abdurrahman Keskiner, aldığı ödülleri ağabeyi Arif Keskiner ile birlikte Osmaniye Kent Müze'mize bağışladı. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Hepimiz için çok değer ifade eden filmler var. Hepimiz Selvi Boylum Al Yazmalım filmini defalarca izlemişizdir. İzlediğimizde de hepimiz kendimizden mutlaka bir şeyler buluruz. Türk sinemasının en iyi 10 film ödülünü almış gerçekten kendileri ile gurur duyuyoruz. Eserlerini de Osmaniye'mize emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Programın devamında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, filmlerde kullanılan eserleri seslendirdi.