Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik'te Konser Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik'te Konser Veriyor

Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik\'te Konser Veriyor

28 Mayıs'ta Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

06.05.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKUSTİK indie pop'un başarılı grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs akşamı KüçükÇiftlik Park'ta, müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sakin ve pürüzsüz vokallerle yarattıkları Bossa-nova etkileşimli naif ve melankolik pop ile türünün en başarılı örnekleri arasında gösterilen Kings of Convenience, konser akşamı Erlend Oye ve Erik Glambek Boe ile sahne alacak. Vokal ve gitarları ile sevenlerinin karşısında olacak ikiliye bazı parçalarında bir davulcu ve bir de basçı eşlik edecek. Gruptan önce konserin açılışını, kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken Sena Şener yapacak.

Grup, 1999 yılında Belle and Sebastian ve Coldplay ile müzik dünyasına yeni bir kapı açan "Yeni Akustik Hareket"in öncülerinden oldu. 2009'da yayınlanan Declaration of Dependence albümü ile başarı yakalayan grup, 2021'de Peace or Love albümündeki "Know How", "Misread", "I'd Rather Dance with You", "Mrs. Cold" gibi şarkıları ile unutulmazlar listesindeki yerini aldı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Sena Şener, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik'te Konser Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kings Of Convenience, KüçükÇiftlik'te Konser Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.