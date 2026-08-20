Kıraç Erzurum Kültür Yolu Festivalinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde Kıraç'ı ağırladı.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda sahne alan sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Erzurumlu müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Kıraç, konser boyunca "Zaman", "Gidiyorum" ve "Endamın Yeter" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu.

Rock müziğin sevilen isimlerinden Kıraç, güçlü yorumuyla hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserlerine de repertuvarında yer verdi. Yıllardır müzikseverlerin hafızasında yer edinen şarkılarını Erzurumlularla buluşturan sanatçı, sahne performansıyla festivalin beşinci gününe renk kattı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda düzenlenen konserler, festival boyunca birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.