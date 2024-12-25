Kırsal Okullara Neşeli Pizza Dağıtımı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırsal Okullara Neşeli Pizza Dağıtımı

Kırsal Okullara Neşeli Pizza Dağıtımı

Siverek'te TÜGVA ve bir pizza firması, kırsal okullarda öğrencilere 'Neşeli' ile pizza dağıtıyor.

25.12.2024 15:19
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bir pizza işletmecisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki okullarda maskot "Neşeli" eşliğinde pizza dağıtılıyor.

Pizza işletmecisi Suat Özgültekin'in başlattığı "Bir Pizza Bin Tebessüm" projesi kapsamında 4 yıldır kırsal mahalle okullarındaki öğrencilere pizza ikramında bulunuluyor.

Projeye bu yıl dahil olan TÜGVA Siverek İlçe Temsilciliği görevlileri ile maskot "Neşeli", kırsaldaki okullara giderek öğrencilerle oyun oynuyor, pizza ve çeşitli oyuncaklar dağıtıyor.

İşletme sahibi Suat Özgültekin, AA muhabirine, 4 yıl önce başlattığı projeyi sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl "Neşeli" ismindeki maskotla okullara gittiklerini belirten Özgültekin, "TÜGVA Siverek ekibiyle projeyi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar 2 bin 100 öğrenciye ulaştık. Bugün okuldaki yaklaşık 250 öğrenciye pizza dağıtımında bulunduk. Hayırseverlerin de desteğiyle her yıl sayıyı artırarak devam ediyoruz. Neşeli ile çocuklara güzel sürpriz yaptık. Onlar mutlu oldu, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu." dedi.

TÜGVA Siverek Kadın ve Aile Koordinatörü Dilan Avcı da yıllardır devam eden projeye bu yıl destek verdiklerini dile getirdi.

Avcı, çocukların mutluluğuna şahit olduklarını aktararak, "Daha önce pizzayla tanışmamış öğrencilerin bugünkü mutluluğuna şahit olduk. Onlarla birlikte güldük, eğlendik. 'Neşeli' ile beraber sınıfların hepsini ziyaret ettik ve günümüzü bu şekilde tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Kızılkaya ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Arda Karakaya da "Neşeli" ile oyun oynadıklarını ve çok eğlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Siverek, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırsal Okullara Neşeli Pizza Dağıtımı - Son Dakika

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